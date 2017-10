Confezionava dosi di coca in casa: arrestato dalla polizia

Aveva nella sua casa di via Susini a Firenze 300 grammi di cocaina e il necessario per confezionarla e venderla in singole dosi da 1.500 euro, oltre a schede sim e cellulari. E' stato per questo arrestato ieri dalla polizia un uomo di origine algerina di 38 anni.

All'arrivo sul posto le pattuglie notavano subito un'auto dalla quale il passeggero gettava qualcosa di lucido. Gli agenti hanno recuperato le chiavi dell'abitazione a bordo dell'auto. L'uomo arrestato aveva numerosi precedenti e con un foglio di via revocato fin dal 2007. L'accusa è di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nessuna accusa per il guidatore dell'auto.