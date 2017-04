Cocaina e eroina in Santo Spirito, un altro arresto

Non si ferma lo spaccio di stupefacenti nella zona di Piazza Santo Spirito. I carabinieri ieri, mercoledì 12 aprile, hanno arrestato un 23enne di origine marocchina, già noto per precedenti legati ala droga.

Il giovane, senza fissa dimora, è stato trovato dai militari sul suo giaciglio di fortuna: sotto il quale ha tentato di nascondere 18 involucri in cellophane, pronti per lo smercio, che contenevano in tutto 3 grammi di eroina e 4 grammi di cocaina (grammi 4).

Il 23enne aveva con sé anche 13 grammi di hashish e 250 euro in contanti. Andrà al processo per direttissima.