Movida, clienti molesti in discoteca: aggredito personale dell'Otel

Avrebbero infastidito i clienti della discoteca Otel e poi minacciato di morte i buttafuori dopo aver colpito un vigilantes con un pugno. Protagonisti un 24enne albanese e due fiorentini di 22 e 23 anni. L'allarme è scattato la notte scorsa dopo la segnalazione al 112 per un'accesa discussione all'esterno del locale. Il personale della discoteca era intervenuto perchè i tre importunavano i clienti. Gli addetti alla sicurezza sono stati minacciati dal trio che ha raccontato di avere con sè una pistola. I tre giovani si sono poi allontanati in auto. Per questo i militari dell'Arma si sono messi sulle loro tracce. Intercettando i tre lungo i viali, all'altezza di Piazzale Donatello.

I tre, alla vista della gazzella, si sono diritti verso Viale Matteotti tentando di fuggire e, dopo essere scesi frettolosamente dalla vettura, hanno tentato di far perdere le loro tracce. Senza però riuscirci. Infatti gli operatori li hanno bloccati. Dagli accertamenti si è scoperto che i tre, noti alle forze dell’ordine a causa di alcuni reati contro il patrimonio, non avevano un’arma al seguito. I due fiorentini sono stati denunciati per minacce, mentre il 24enne albanese, che ha sferrato il pugno contro il vigilantes, per aggressione.