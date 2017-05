Claudio Ranieri allenatore per un giorno della giunta Nardella

Per un giorno allenatore della squadra di governo di Firenze. Mister Claudio Ranieri, ex allenatore viola e del Leicester che ha trionfato in Premier League nel 2016, su invito del sindaco Dario Nardella ha fatto una lezione motivazionale agli 11 della giunta in una sala dell'austera abbazia di San Miniato al Monte, vicino piazzale Michelangelo, dove si gode una delle vedute più belle della città.

Stamani, senza alcun preavviso, in maniera riservata, Nardella con i suoi 11 assessori è salito a San Miniato al Monte per una giunta programmatica di carattere politico in vista dei mille giorni di governo della città. Ma prima di affrontare le questioni cittadine, ha presentato a sorpresa agli assessori Claudio Ranieri, che ha "allenato" i suoi "giocatori". Rafforzare lo spirito di squadra, tema caro a Nardella, lo spirito dell'iniziativa.