Terremoto, classi di Amatrice in visita a Firenze 

Viaggio di istruzione a Firenze per due classi di studenti del Liceo scientifico di Amatrice. L’iniziativa benefica, la gita è iniziata oggi e durerà fino a sabato, è stata organizzata e promossa dall’associazione nazionale Property Managers Italia con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Il Ministro Franceschini ha inviato un messaggio di apprezzamento rivolto agli stessi organizzatori, letto dalla dott.ssa Paola D’Agostino, Direttrice del Bargello, che ha fatto gli onori di casa: “Sono particolarmente onorata di rappresentare il MiBACT in quest’importante iniziativa. È una gioia poter accogliere gli studenti e i docenti di Amatrice al Bargello, il primo Museo Nazionale del Regno d’Italia, luogo topico per la scultura e le arti decorative del Rinascimento e della storia di Firenze. Sono anche molto grata ai funzionari storici dell’arte dei diversi Musei del Bargello che hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare gli ospiti di Amatrice in visite loro dedicate al Bargello, alle Cappelle Medicee, a Palazzo Davanzati e ad Orsanmichele”.

Anche il Comune di Firenze, che mercoledì accoglierà gli Studenti a Palazzo Vecchio per una visita guidata, ha concesso il patrocinio all’iniziativa organizzata da PM Italia e partecipato alla conferenza stampa con la Vicesindaca Cristina Giachi: “Una bellissima iniziativa - ha sottolineato la Vicesindaca e Assessora all'Educazione del Comune di Firenze - il terremoto che ha scosso Amatrice e le zone del centro Italia la scorsa estate ci ha colpiti tutti, profondamente. Ed è giusto continuare a far sentire ai ragazzi di Amatrice che non sono soli e dimostrare che una nuova normalità è possibile. Un gesto di solidarietà concreta, di vicinanza e condivisione”.

L’associazione guidata da Stefano Bettanin si è fatta carico delle spese del viaggio e del ristorante per i pranzi e le cene dei ragazzi. “Il nostro progetto - ha spiegato Bettarin - è stato fin da subito accolto con entusiasmo dalle Istituzioni, che non possiamo che ringraziare, e questa iniziativa rappresenta un esempio plastico di come da una sinergia virtuosa tra pubblico e privato possano scaturire solo buoni frutti. Confidiamo nello stesso spirito di collaborazione a livello nazionale sul fronte aperto delle nuove norme sugli affitti brevi, il settore dello short term rental in cui operiamo in discussione in questi giorni in Parlamento”.