Cittadinanza, flash mob in Santa Maria Novella: “Italiani anche noi” / FOTO

Chi nasce in Italia, cresce e va scuola in Italia, studia gomito a gomito con i compagni italiani, fa sport assieme a loro, va in gita scolastica con i coetanei, se è nato da immigrato, fa tutte queste cose senza essere considerato italiano.

La cittadinanza, con un iter burocratico non semplice, si può acquisire infatti solo a 18 anni, perché in Italia manca una legge per riconoscerla a chi nasca nel nostro Paese.

Per chiedere al parlamento "di colmare questa lacuna ed introdurre una legge sullo ius soli (che preveda appunto la cittadinanza per chi, figlio di immigrati, sia nato in Italia, ndr)", ieri si sono svolti in tutta la penisola flash mob e sit in.

A Firenze il ritrovo è stato in piazza Santa Maria Novella e hanno aderito associazioni quali gli Anelli Mancanti, il Cospe, Participate Toscana, Giovani musulmani d'Italia, Basta morti nel Mediterraneo.

'#L'Italia sono anch'io', '#Italiani senza cittadinanza', i messaggi-hashtag più diffusi e collegati ad omonimi gruppi nati già da tempo su Facebook: "Il parlamento - chiedono gli organizzatori della campagna -, non perda altro tempo e voti la legge al più presto".