Maltempo: ancora circolazione a binario unico tra Pontassieve e Rignano

A causa dell’ondata di maltempo che ha interessato la Toscana permane la circolazione a binario unico e la riprogrammazione del servizio con alcune riduzioni nell’offerta tra Pontassieve e Rignano sull’Arno, sulla linea convenzionale Firenze – Arezzo. L’interruzione di uno dei due binari, attiva da ieri, è dovuta al movimento franoso nei pressi di San Ellero. Le operazioni di ripristino, condizioni meteo permettendo, andranno avanti presumibilmente fino alla giornata di mercoledì 8 gennaio.



L’impresa ferroviaria ha attivato ad integrazione del servizio ferroviario un collegamento con autobus tra Pontassieve e Figline Valdarno.

25 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici sono al lavoro per ripristinare circa 40 metri di rilevato ferroviario che si trovano in un area non facilmente accessibile.



Dalle 15.00 di oggi è ripreso il servizio ferroviario nella stazione di Lastra a Signa interrotto da ieri pomeriggio a causa dell’ondata di piena che aveva interessato i corsi d’acqua del bacino dell’Arno. Durante l’interruzione il servizio commerciale sulla linea è stato garantito nella stazione di Signa.