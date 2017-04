Cinghiali in strada: scatta la battuta di caccia in città

I cinghiali arrivati fin dentro la città fanno scattare la battuta di caccia. Domani, dalle 7 alle 11, un gruppo di cacciatori si occuperà di un intervento di abbattimento selettivo nei confronti degli ungulati presenti nei terreni vicini all’ospedale di Torregalli.



Un'operazione, che si svolgerà sotto la supervisione della polizia provinciale, comunicata dopo l'incidente che giovedì scorso ha visto protagonista il presidente del Consiglio comunale di Firenze, Caterina Biti. Questa è rimasta coinvolta in un incidente lungo la strada che da Soffiano va verso Scandicci dopo essersi trovata davanti una coppia di cinghiali. La Biti, che cadendo dallo scooter ha riportato una frattura al naso e una costola incrinata, ha scansato il primo animale ma non il secondo.



La presenza degli ungulati nell'area interessata domani dalla battuta di caccia, si sarebbe resa necessaria anche per i numerosi danni alle colture provocati dagli animali.