Ungulati, nel 2016 abbattuti 100mila cinghiali

Quasi 100mila cinghiali abbattuti in Toscana negli ultimi 12 mesi. Sono i numeri esposti ieri dall'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, che ad un anno dall'approvazione della tanto discussa legge 10 del 2016 (quella che gli animalisti hanno ribattezzato legge 'ammazza-cinghiali'), ha fatto il punto sulla situazione.

"I risultati della legge obiettivo sul contenimento degli ungulati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Nel 2016 vi è stato un deciso aumento dei capi di cinghiale abbattuti e si è dato un primo contributo nel ridurre una popolazione che in Toscana è 4,5 volte superiore al normale e che ha creato gravissimi danni all'agricoltura", spiega Remaschi.

La legge approvata lo scorso anno mira a contenere la popolazione di cinghiali, caprioli, cervi e daini attraverso una intensificazione delle attività di caccia nelle aree agricole "non vocate".

Nel 2016 in Toscana sono stati abbattuti circa 100mila cinghiali (erano stati 79mila nel 2015, 83mila nel 2014 e 70mila nel 2013). “La diminuzione degli ungulati consentirà all' intero comparto agricolo di poter salvaguardare il frutto del proprio lavoro e permetterà anche di diminuire il numero degli incidenti sulle nostre strade che in troppi casi (in media 700 all'anno) sono correlati alla presenza di cinghiali e caprioli", prosegue Remaschi.

L'obiettivo della legge, nel triennio 2016-2018, è quello di ridurre i la presenza di ungulati nelle aree antropiche attraverso un incremento della pressione di caccia, in termini sia di entità dei prelievi, ma soprattutto di prolungamento dei tempi della caccia di selezione.

In Toscana si stima la presenza di oltre 200mila cinghiali e di almeno altri 240mila tra cervi, daini, caprioli e mufloni per un dato che è fra i più alti d'Europa, secondo solo all'Austria, e che è almeno 4,5 volte superiore alla media italiana.