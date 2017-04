San Frediano, l'ex cinema Eolo diventa un supermercato

Firenze perde definitivamente un'altra sala storica: l'ex Cinema Eolo di borgo San Frediano diventerà l'ennesimo supermercato. Nello specifico, si tratterà di una Conad. Lo rende noto La Nazione nell'edizione odierna.

L'ex cinema è chiuso da anni. Dopo una breve parentesi come 'Sala Bingo' il grande spazio, circa 1.500 metri quadri, era di nuovo caduto in stato di abbandono da tempo. Sulla struttura non ci sono vincoli urbanistici particolari: via libera così al nuovo supermercato, che probabilmente aprirà entro la fine dell'anno. La nuova Conad pagherà alla proprietà della struttura (la Ad Casa Srl) un canone d'affitto annuale di circa 160mila euro.