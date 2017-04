Superstrada Fi-Pi-Li: stop alle inversioni a U, chiusi i varchi

Stop alle inversioni a U sulla Firenze-Pisa-Livorno. La Città metropolitana di Firenze ha terminato i lavori che hanno portato alla realizzazione di 47 varchi mobili, per una spesa complessiva di 1,5 milioni di euro.

In pratica, sono stati chiusi i numerosi varchi finora presenti fra le due carreggiate con delle barriere metalliche mobili. Guard-rail dotati di piccole ruote che possono essere spostati all'occorrenza, per esempio per la presenza dei cantieri che impongano ai veicoli un cambio di carreggiata. In passato pericolosi casi di inversione a U sulla Fi-Pi-Li si erano verificati più di una volta.