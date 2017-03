Piazzale Michelangelo chiuso due giorni, c'è la cena della grande finanza

Piazzale Michelangelo chiuso due giorni al pubblico, per consentire due cene sulla 'terrazza di Firenze' organizzate dagli assicuratori internazionali della World System Builder. Lo riporta La Nazione sull'edizione odierna.

Tranne i percorsi nei camminamenti, come riporta il quotidiano fiorentino, il piazzale resterà off limits per turisti e fiorentini nelle serate dell'8 e del 15 aprile, la serata, quest'ultima, prima di Pasqua. Per la concessione del suolo pubblico il Comune di Firenze incasserà 325mila euro. Cifra non sufficiente a placare le critiche dalle opposizioni di Palazzo Vecchio.

“Dopo ponte Vecchio (concesso da Renzi sindaco per una cena a un club di ferraristi, ndr), Piazzale Michelangelo chiuso per serate di gala di multinazionali delle assicurazioni e della finanza. Se questo è il biglietto da visita della neo assessora Concia - commenta il consigliere di Sinistra Italiana Tommaso Grassi -, non ci siamo. Qualcuno dirà che gli alberghi saranno pieni. Beh, è Pasqua: sarebbero stati pieni comunque”.