Università, protesta per la chiusura del chiostro di Sant'Apollonia

Chiuso con un cancello il chiostro della Badessa, il cortile di Sant'Apollonia, in via Santa Reparata, dove è presente anche una mensa universitaria. Chiusura contro la quale protesta, con un post su Facebook, 'La Polveriere Spazio Comune'.

“C'era una volta il chiostro della Badessa, in via Santa Reparata. È stato aperto per anni, e ha accolto un sacco di persone e di cose: bambini, studenti, mostre d'arte, mercati contadini, cineforum, cani al guinzaglio, spettacoli di teatro, sole, musica, piedi scalzi. Quel chiostro c'è ancora, ma l'accesso è ora impedito da un grigissimo cancello. Il cancello lo ha messo la Regione Toscana, in barba a tutti i suoi cittadini, quando la gestione del posto le è stata passata dal demanio”, si legge nel post de La Polveriera.

Gli attivisti nel post ricordano di aver avuto in passato rassicurazioni da parte della Regione, con un impegno a tenere aperto lo spazio “ma il cancellino è diventato un cancellone blindato, e ci è rimasto, mentre la Regione ha usato autonomamente quel chiostro per affittarlo per eventi privati”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ora, in questo periodo di post-confinamento, in questi strani giorni in cui c'è più che mai bisogno di tornare ad incontrarsi e di poterlo fare all'aperto, in sicurezza, abbiamo nuovamente chiesto alla Regione di dare esito alle conclusioni dei due processi partecipati che ha finanziato e alla voce dei molti cittadini e cittadine che pretendono spazi verdi in centro, a cominciare da questo, pubblico”, si conclude il post, che chiede di aderire all'appello per la riapertura. (Foto Faceboo La Polveriera)