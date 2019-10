Castelfiorentino: un chilo di hashish in auto, arrestati 

Ieri pomeriggio i carabinieri di Empoli hanno arrestato due trentunenni, un aretino e un cittadino marocchino, entrambi incensurati, sorpresi con un chilo di hashish all'interno della loro auto. Durante un servizio in abiti civili, i militari dell'Arma hanno notato l'auto - una Mercedes Classe A - mentre percorreva la via Sanminiatese da Castelfiorentino (FI) in direzione San Miniato (PI) con un’andatura talmente lenta da insospettirli.



In quel momento è sopraggiunta una Fiat Punto - condotta da un altro cittadino marocchino - che si è fermato in attesa che qualcuno degli occupanti della Mercedes scendesse per raggiungerlo. E’ stato proprio in quel momento che i militari hanno deciso di approfondire il controllo dei mezzi e delle persone coinvolte.



Quanto ipotizzato è stato ben presto confermato dall’esito della perquisizione personale che ha consentito di rinvenire la somma di 2420 euro all’interno della tasca di uno dei trentunenni. All’interno del vano bagagli, invece, in particolare nel posto destinato alla ruota di scorta, è stato trovato un chilo di hashish suddiviso in dieci panetti.



La successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire ulteriori 2 grammi di marijuana ed una banconota falsa da 50 euro all’interno dell’abitazione del nordafricano. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e gli arrestati sono stati accompagnati presso casa circondariale “Don Bosco” di Pisa.