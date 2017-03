Bagno a Ripoli, le chiavi della città al premio Oscar Bertolazzi / FOTO

Le Chiavi della Città di Bagno a Ripoli ad Alessandro Bertolazzi, truccatore italiano vincitore dell'ultimo premio Oscar per miglior trucco e acconciatura nel film 'Suicide Squad'.

Bertolazzi, vercellesi di nascita ma per oltre vent'anni residente insieme alla moglie Giovanna nella frazione di Osteria Nuova a Bagno a Ripoli, ha ricevuto l'onorificenza ieri al teatro dell'Antella, dalle mani del sindaco Francesco Casini.

“Bagno a Ripoli e Firenze sono le mie città adottive – ha detto Bertolazzi -. Mi hanno visto crescere artisticamente. Come tributo a questa terra, non a caso, ho deciso di chiamare mio figlio Lorenzo. In tutti i miei lavori c'è un po' di Bagno a Ripoli, c'è lo studio artigianale che avevo quando abitavo qui, che mi ha ispirato e continua a ispirarmi. Ogni volta che inizio un nuovo lavoro parto da quel laboratorio, cerco di ricrearne l'atmosfera ovunque vado e ovunque vivo”.

Sul palco, accanto a Bertolazzi e Casini, la 'statuetta' che il truccatore si è recentemente aggiudicato. “Non mi aspettavo di vincere l'Oscar – ha aggiunto Bertolazzi – Ai più giovani dico: non servono solo le scuole di trucco per imparare questo mestiere. Studiate, guardate le opere d'arte, guardate tanti film, anche quelli in bianco e nero, non restate mai fermi”.