Chianti, ragazza tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra

Ieri pomeriggio una 13enne ha tentato il suicidio lanciandosi nel vuoto dalla finestra posta al secondo piano della palazzina dove vive con i genitori. La giovane avrebbe fatto un volo di una decina di metri. Sul posto sono subito accorsi i soccorsi sanitari che l'hanno trasportata, a causa delle numerose fratture riportate dalla vittima, all'ospedale di Ponte a Niccheri. La giovane è stata ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Le cause del tentato suicidio sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini.