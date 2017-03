Chianti, trovato un lama randagio ferito 

Ieri i veterinari dell'Azienda USL Toscana Centro hanno soccorso in un pacheggio di Panzano in Chianti un lama randagio ferito. Non è mancato un po' di sconcerto, vista la notevole lontananza dall’habitat naturale dell’animale, sebbene già da qualche giorno il lama fosse stato avvistato nelle campagne.

La segnalazione è entrata nel sistema di soccorso veterinario coordinato dall’AUSL Tc. Sul posto sono intervenute due squadre con medico veterinario. L’animale è stato sedato e portato in un luogo sicuro per le cure del caso.

“Si tratta di un soggetto anziano, maschio, castrato e con lesioni da morso al posteriore - ha riferito Enrico Loretti, responsabile veterinario – aggiungendo che il quadro clinico non sembra grave e l’animale sarà presto trasferito”. Non risultano allevamenti di lama nella zona, la ricerca del proprietario non sarà quindi facile.