Chianti, il tocco degli chef arriva nelle mense delle scuole

Le abilità delle grandi cucine del territorio arrivano nei refettori scolastici. Si chiama 'Cuochi tra le mense' ed è l'iniziativa che le amministrazioni comunali di San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti metteranno in campo a partire da questo mese direttamente in classe e nelle cucine comunali dove si preparano i pasti espressi per gli studenti del territorio.

"Dopo il successo dell'anno scorso, sono contenta di presentare per la seconda volta un'iniziativa d'eccellenza – ha detto l'assessore all'istruzione e formazione Cristina Grieco – che come nella passata edizione va a stimolare i bambini alla curiosità verso il cibo e al contempo tende a un progetto educativo che vuol insegnare il rispetto per quello che mangiamo e per chi lo prepara. Trovo bellissima la risposta degli chef che hanno accettato di partecipare e portare la loro esperienza; spero che questo sia un modello da esportare anche nelle tante zone della nostra regione - e non solo - votate al buon cibo e alla qualità".

CHEF - Si tratta di Marco Stabile del ristorante Ora d'Aria (Firenze), di Matia Barciulli dell'Osteria di Passignano (Tavarnelle Val di Pesa), di Michelangelo Rongo del ristorante Aragosta di Livorno, di Maria Probst e Cristian Santandrea de La Tenda Rossa (San Casciano Val di Pesa), di Tommaso Iorio, animatore alimentare della Macelleria Cecchini (Tavarnelle Val di Pesa), di Vito Mollica del Four Seasons (Firenze - Milano) e del re della pizza napoletana Giovanni Santarpia.

Ognuno di loro è chiamato a rivisitare un piatto previsto nel menù definito in ogni suo aspetto e già attivo nelle scuole, un ricco contenitore di proposte alimentari anche internazionali. Il menù è gestito dalle amministrazioni comunali dell'Unione comunale del Chianti in collaborazione con la dietista Alessandra Siglich e il gestore del servizio di refezione scolastica Cir-Food. Entusiasti di aderire all'iniziativa gli otto esperti di cucina toscana e italiana coinvolti nel progetto.