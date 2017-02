Certaldo, picchia a sangue la moglie: arrestato

La notte scorsa i carabinieri hanno arrestato un 31enne che durante un litigio avrebbe più volte colpito la moglie provocandole la frattura delle ossa del naso, un trauma cranico e un trauma contusivo del torace. Lesioni giudicate guaribili in circa 25 giorni. L'uomo, originario di Palermo, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato nel carcere di Sollicciano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Da quanto appurato dai militari dell'Arma, questa non era la prima volta che la donna ricorreva alle cure dei sanitari.