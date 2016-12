Certaldo, picchiata dal marito per mesi: arrestato 

Ieri sera i carabinieri hanno arrestato un 50enne romeno dopo che aveva picchiato la moglie. Quando i militari sono giunti sul posto, un'abitazione nel comune di Certaldo, hanno trovato all'esterno della casa la donna, il figlio e il marito. Quest'ultimi rimasti feriti durante una colluttazione: il primo alla mano, il secondo alla testa. La donna, aggredita dal 50enne con un calcio all'addome, era in stato di shock.

Si è scoperto che la donna, con un regolare posto di lavoro, il settembre scorso era stata raggiunta dal marito che aveva cominciato a diventare violento quotidianamente. In alcune occasioni la donna ha raccontato di essere stata addirittura violentata sessualmente. Stanca dei continui soprusi aveva deciso di allontanarlo dall’abitazione.

In un primo momento sembrava che l'uomo avesse preso atto della situazione, andando a vivere da un amico. Ieri sera però, forse complici le festività, un nuovo episodio. L’uomo ha raggiunto l’abitazione della donna, si è introdotto passando dal garage e l'ha sorpresa in cucina, cominciando subito ad offenderla, per poi colpirla con un calcio.

In difesa della donna è intervenuto il figlio che, con un bicchiere in mano, ha tentato di bloccare il padre. Ne è nata una colluttazione. In quel mentre la donna è riuscita a chiamare i carabinieri che hanno arrestato l’uomo. Quest’ultimo, incensurato, è stato quindi portato nel carcere di Sollicciano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.