Movida in centro: turista derubato da una coppia

La notte scorsa un 18enne danese è stata derubato da una coppia di cittadini nordafricani mentre si trovava in Via de' Benci. I due, dopo aver finto di chiedergli delle informazioni, sono scappati con in mano il suo portafoglio. La vittima li ha rincorsi fino a Piazza Santa Croce, punto in cui i malviventi si sono divisi. In un primo momento il turista è riuscito a bloccarne uno, ne è nata una collutazione dopo la quale il malvivente è riuscito a divincolarsi. Nella fuga ha poi travolto una ragazza thailandese in bici. Trambusto bloccato solo dall'arrivo della volante della polizia che ha bloccato il 29enne marocchino. Quest'ultimo, già noto per numerosi precedenti, è stato accompagnato a Sollicciano.