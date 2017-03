Centro di accoglienza: refurtiva dentro la stanzetta della casa famiglia

La loro stanza, dentro la casa famiglia dove erano stati ospitati, era diventato un magazzino di merce rubata. I carabinieri lo hanno scoperto, andando poi a riscontrare tutto con una perquisizione all'interno dell'abitazione.



I militari dell'Arma, una volta giunti all’interno delle stanza in uso a due 17enne albanesi, hanno rinvenuto degli zaini al cui interno vi erano oggetti di dubbia provenienza. Infatti, i due giovani non sapevano giustificarne il possesso. All’interno degli zaini i carabinieri hanno trovato 32 paia di occhiali da sole, 4 paia di occhiali da vista, 2 pc portatili, 3 macchinette fotografiche e un cellulare. Oltre a una busta per la conservazione di cibi surgelati: gli investigatori suppongono sia stata utilizzata per rendere inefficaci i sistemi antitaccheggio. I carabinieri stanno effettuando accertamenti per risalire all’identità dei proprietari degli oggetti rinvenuti. Per i due minorenni è scattata la denuncia per ricettazione.