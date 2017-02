Centro, spray al peperoncino in discoteca: bloccati due giovani 

Fermati due ventenni, italiani di origini nordafricani, ritenuti essere parte del trio che la scorsa settimana ha aggredito un 32enne all'interno del privè della discoteca Yab. Motivo per cui l'uomo verrà poi trasportato all'ospedale di Santa Maria Nuova.

Fondamentale per ricostruire quanto sarebbe avvenuto nel locale di Via de' Sassetti, precisa il sito di Firenze, sarebbe stato l'impianto di videosorveglianza e il personale di sicurezza. Ieri sono stati loro a notare la coppia e intrattenerla fino all'arrivo della volante della polizia. Infatti nei filmati del locale si vedrebbe il trio che accerchia l'uomo tentando poi di strappargli una catenina. Dei due giovani uno è stato denunciato per lesioni mentre sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità dell'altro.