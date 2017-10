Centro, sorpreso a rubare monetine dalla fontana del Porcellino

Recuperava le monetine gettate nella fontana del Porcellino (in Piazza del mercato nuovo) con pinze e altri oggetti in metallo alle cui estremità aveva applicato una calamita. Inoltre aveva messo una grata nella stessa fontana in modo che le monete non arrivassero alla cassetta di raccolta.

La polizia municipale lunedì lo ha sorpreso mentre era in azione. Si tratta di un uomo di nazionalità italiana che è stato arrestato per furto aggravato.

Gli agenti l'hanno trovato in possesso di 280 euro in monete. Ieri mattina si è tenuto il processo per direttissima in cui è stato convalidato l'arresto. Con il patteggiamento l'uomo è stato condannato a 6 mesi con obbligo di firma e a 140 euro di multa.

Il programma Mediaset "Quinta Colonna" più di una settimana fa ha mandato in onda un servizio in cui si vede alcune cittadine di etnia rom e alcuni finti mimi che si appropriano delle monete lasciate cadere dai turisti nella fontana del Porcellino. Le monete sarebbero destinate all'Opera della Madonnina del Grappa.

