Centro, smartphone rubati al volo durante le telefonate

Serie di furti di smartphone nel centro cittadino. Solo ieri quattro casi in città. I dispositivi, sempre più presenti nella vita di tutti i giorni, sono stati letteramente strappati di mano durante una telefonata o mentre si rispondeva a un messaggio. Il primo lungo via Palazzuolo dove a una cittadina sudamericana è stato strappato il cellulare mentre era al telefono con i parenti. Poco dopo, intorno alla mezzanotte, un 27enne se è visto portar via il dispositivo appena riposto in tasca mentre prendeva un panino in Via Nazionale. Quindi, in tarda nottata, a una giovane turista è sottratto il telefono dalle mani mentre si trovava in Piazza della Repubblica. E' andata peggio a un cittadino asiatico che è stato aggredito con un paio di pugni. In quest'ultimo caso, oltre al telefonino, si è visto sfilare 700 euro dalle tasche. Sui casi, in alcuni degli episodi è stato notato un cittadino nordafricano, indaga la polizia.