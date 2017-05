Serie di furti tra centro e Rifredi

Ieri tre furti tra centro storico e Rifredi. Il primo ha visto i malviventi entrare in un salone di parrucchiere di Via de' Benci e portare via circa 300 euro in contanti e alcuni cosmetici. Il secondo in una pasticceria di Via Panciatichi, qui sono stati portati via dalla cassa 3mila euro in contanti. Il terzo ha visto la polizia intervenire in Via Jacopo Diacceto: ignoti, dopo aver forzato la porta dell'abitazione, hanno portato via 650 euro in contanti e una pelliccia.