Centro, pullman lascia i turisti di fronte al battistero

È entrato come niente fosse in piazza Duomo per scaricare una comitiva di turisti diretti a un hotel. Ma il pullman gran turismo non è passato inosservato ed è stato fermato e multato dalla Municipale. È accaduto ieri pomeriggio. Il bus targato Slovacchia, incurante della segnaletica, è entrato in area pedonale arrivando in piazza Duomo. Qui è stato è stato subito stoppato dalla Polizia Municipale che l'ha multato (81 euro) e fatto uscire.

"Ora basta - dichiara l'assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi -. È il secondo caso in due giorni di mezzi non autorizzati che entrano in centro. Non è tollerabile che un autista professionista di un'azienda specializzata commetta questi errori creando difficoltà ai cittadini e impegnando agenti della Polizia Municipale per far allontanare il mezzo. Ho chiesto al comando di verificare la possibilità di introdurre, tramite ordinanza, sanzioni più pesanti in modo da scoraggiare chi fa il furbo"