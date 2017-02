Centro, prepara le dosi di eroina in un vincolo

Stava confezionando dosi di sostanze stupefacenti in un vicolo, ma è stato colto in flagrante dalla polizia municipale che l’ha arrestato. Il protagonista della vicenda è un cittadino tunisino. Tutto è iniziato ieri mattina quando una pattuglia del Reparto Sicurezza Urbana ha sorpreso, in un vicolo del centro storico, un uomo intento a confezionare alcune dosi di stupefacente, presumibilmente eroina.

I vigili lo hanno fermato per l’identificazione: dagli accertamenti è emerso che si trattava di R.S., nato in Tunisia nel 1971, non in regola con le normative sull’immigrazione e già noto alle forze dell’ordine. Inoltre a suo carico è emerso un provvedimento di carcerazione a suo carico. Nel corso della perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di dodici siringhe con ago ipodermico e diversi lacci emostatici, tre flaconi di metadone e una consistente somma di denaro contante di cui non è stato in grado di spiegare il possesso.



Gli agenti hanno anche rinvenuto un trincetto con una lama di circa 10 centimetri di lunghezza e alcuni oggetti che possono essere utilizzati per lo scasso come chiavi, tenaglie, cacciaviti. Per l’uomo è quindi scattato l’arresto in flagranza per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio, aggravato dal possesso di un’arma.