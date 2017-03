Firenze Nova, scoperto centro massaggi a luci rosse: arrestata una donna / FOTO

Scoperto in via dei Caboto, in zona Firenze Nova, un altro finto centro massaggi, che in realtà nascondeva un'attività di prostituzione. Il locale è stato sequestrato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Firenze.

Nel centro c'erano almeno 4 stanze dedicate ai 'massaggi'. Al momento del blitz dei finanzieri erano presenti due ragazze di origini cinesi (ma si presume che ne fossero sfruttate molte di più, viste le dimensioni del locale, di oltre 150 metri quadri), oltre ad una quarantenne, anche lei di nazionalità cinese: era lei la 'mama san' (così, in gergo cinese, verrebbe chiamata la tenutaria della struttura adibita a sfruttamento della prostituzione), ritenuta responsabile della struttura e arrestata per sfruttamento della prostituzione.

Denunciate anche altre due donne cinesi, una risultata l’effettiva titolare del centro massaggi, per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, l'altra perché sprovvista di documenti. Il 'centro massaggi' veniva pubblicizzato anche sul web con foto osé di ragazze cinesi, cui corrispondevano recensioni da parte della clientela.

I finanzieri hanno poi scoperto rapidamente che nel centro si consumavano prestazioni sessuali a pagamento.

Sequestrata anche abbondante documentazione fiscale ed extra-contabile, che consentirà ai finanzieri di ricostruire il reale volume d’affari, per sottoporre così a tassazione i proventi derivanti da tale attività illecita.

Si tratta solo dell'ultimo finto centro massaggi, in realtà dedito alla prostituzione, scoperto in città: negli ultimi anni simili centri, solitamente gestiti da cinesi, sono sorti in diversi punti della città, spesso successivamente chiusi perché appunto dediti alla prostituzione.