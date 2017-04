Movida, ubriaco fuori dal locale morde dito a un agente

Ieri notte un 22enne è stato denunciato dopo aver aggredito una coppia di agenti di polizia all'esterno di un locale notturno di Via dei Pandolfini. Il giovane, visibilmente ubriaco, era stato segnalato al 113 perchè stava danneggiando le auto in sosta. Quando la volante è arrivata sul posto, il 22enne ha colpito i poliziotti con calci e pugni. Per poi morderne uno ad un dito. L'agente verrà refertato in ospedale con tre giorni di prognosi. Al 22enne, accompagnato a Santa Maria Nuova, è stata riscontrata un'intossicazione alcolica e uso di cannabis. Il giovane, già noto per alcuni precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.