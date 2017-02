Centro, il locale cubano si trasforma in un concept store / FOTO

Il regno del mojito fiorentino si trasforma in un concept store. Il locale cubano del centro storico, "Sabor Cubano", per intendersi quello accanto al Mercato Centrale di San Lorenzo, si arricchisce di un tocco glamour. Da oggi infatti sarà possibile trovare grosse novità ai piani superiori di questo angolo delle notti fiorentine grazie ad un nuovo allestimento che lo renderà più ricercato. Infatti da oggi sarà possibile poter acquistare capi della stilista iraniana Marcella Rancan ispirati alla Cuba degli anni 40 e 50.

"Un periodo importante di questo Paese - racconta la stilista-, nel quale c’è stata la massima espressione in ogni ambito"."Infatti mentre l’Europa viveva il dopoguerra, oltreoceano lo scenario è un altro. Cuba è l’isola felice, un posto in cui il jet set internazionale andava in vacanza. E che con se portava anche mode e modi. Un sapore che possiamo ritrovare in ogni capo, accessorio e complemento d’arredo".

Moda peraltro realizzata a chilometro zero. Tutta made in Tuscany grazie ai prodotti di un cappellificio fiorentino, tessuti pratesi e manifattura aretina. "Sabor Cubano non è soltanto cocktails e musica - racconta il titolare Pascual Lopez Martinez- . E' una cultura, che si esprime anche tramite un vestito, un arredo, un papillon o un foulard annodato a turbante"."Volevamo creare un prodotto che rispetti il tempo, il territorio e che abbia un concetto, una storia vera da raccontare".



Non solo cocktail e vestiti. L'intento è quello di portare avanti cultura con una collezione che si arricchisce giorno dopo giorno di pezzi unici. Un bagaglio culturale percepibile in un portacipria, un occhiale in stile vintage o magari un comodino.