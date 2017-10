Centro, furti in casa: "fratellini" sorpresi a rubare dopo la scuola

Ieri pomeriggio due fratelli, lei 14enne, lui 13enne, sono stati sorpresi mentre si allontanavano dopo esser entrati in un appartamento di Via della Porta Rossa. A dare l'allarme era stata la proprietaria dell'appartamento che, dopo aver visto i due fuggire dal portone, aveva trovato la porta di casa forzata e l'appartamento messo a soqquadro. Bloccati in strada da un passante, i due fratelli sono stati poi controllati dalla polizia. Nei loro zainetti sono state trovate banconote (euro e dollari), monili in oro, borse e cinture griffate, una consolle oltre a dei cacciaviti e una lastra di quelle utilizzate per aprire le porte blindate. Da quanto appurato dalla polizia, parte della refurtiva era stata portata via dall'appartamento. L'altra parte parte era stata sottratta qualche ora prima da tre appartamenti tra Via Ghibellina e Via della Pergola. La 14enne, già nota per reati contro il patrimonio, è stata denunciata per furto e ricettazione. Il fratello invece stato affidato a una struttura minorile.