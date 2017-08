Centro, siringa abbandonata in strada | FOTONOTIZIA

Una siringa con ancora l'ago, appena usata da un eroinomane, è stata ritrovata questa mattina in via Fiume. La zona è frequentata da tossicodipendenti e spacciatori ma con la bella stagione i ritrovamenti di questo tipo sono sempre più frequenti.

Sono diverse le zone della città in cui vegono trovate quotidianamente siringhe usate. Meno di un mese fa una bambina è stata punta da una siringa che era stata lasciata nel parco di via Canova: la bimba sarà sotto osservazione per i prossimi 5 mesi.

In questo momento la siringa è stata spostata all'interno del vaso di fiori (come potete vedere nella foto qui sotto). La presenza è stata segnalata ad Alia.

Gallery