Centro, allarme per una borsa abbandonata: paura in Piazza della Repubblica / FOTO

Nel pomeriggio, intorno alle 14:30, tanta paura in piazza della Repubblica dopo che una borsa è stata abbandonata accanto alla storica giostra. Subito è scattato il piano d'intervento con l'arrivo sul posto delle volanti del 113. La polizia, con il supporto anche dei carabinieri dell'antiterrorismo e della polizia municipale, hanno sgomberato la piazza chiudendo anche l'accesso a via Roma. Quest'ultima molto affollata per il primo giorno dei saldi.

Dopo che l'area è stata "cinturata" sono entrati in campo gli artificieri. Gli operatori, dopo aver indossato un'apposita tuta, hanno manovrato un robot che, dopo essersi avvicinato al pacco, gli ha sparato contro un getto d'acqua ad alta pressione. Getto utile proprio per capire se all'interno vi fossero esplosivi. Operazioni che hanno visto il centro cittadino bloccarsi per oltre un'ora.

Fortuna ha voluto che all'interno della borsa siano stati ritrovati solo dei profumi. Dopo il sospiro di sollievo la piazza è stata quindi "restituita" alla città.

SGOMBERATA LA PIAZZA E OPERAZIONI DEGLI ARTIFICIERI