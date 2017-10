Centro, alcol dopo le 21: sospesa l'attività per 7 minimarket

Attività sospesa per sette minimarket. Ieri sera la polizia municipale ha effettuato la notifica del provvedimento a una serie di minimarket in centro storico (via Cavour, via Nazionale, via XXVII Aprile, via della Scala, via Verdi) colti in flagrante mentre vendevano bevande alcoliche dopo le 21. Vendita vietata dal regolamento Unesco. La sospensione va da due a dieci giorni.

Nella notte controlli anche della polizia di stato che ha denunciato il gestore di un minimarket di Via de' Vanni sorpreso a vendere alcolici ad un uomo già ubriaco.