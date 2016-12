Centro, abusivo prende a pugni vigile urbano: arrestato 

Si è ribellato a un controllo della polizia municipale colpendo uno degli agenti, così per un giovane venditore abusivo è scattato l'arresto, convalidato poi dal giudice. L'episodio, fa sapere Palazzo Vecchio, è accaduto martedì pomeriggio.

Gli agenti del reparto sicurezza urbana stavano effettuando un controllo sul commercio abusivo in centro quando, in via Tosinghi, hanno notato un giovane intento a vendere aste per selfie e ombrelli. I vigili si sono avvicinati per effettuare gli accertamenti ma il giovane ha colpito uno degli agenti con un pugno. Il giovane è stato quindi denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per la violazione sulle norme dell'immigrazione.

Stamani l'arresto è stato convalidato dal giudice che ha fissato l'udienza per il 7 febbraio. "Esprimo massima solidarietà all'agente colpito durante il servizio- dichiara l'assessore alla Sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi che oggi ha telefonato al vigile ferito-. Gli agenti in strada svolgono un lavoro duro e insostituibile per l'Amministrazione e li ringrazio per il loro impegno quotidiano".