Centri benessere ed estetisti: boom di aperture in Toscana

Parrucchieri, estetiste, palestre, centri benessere, manicure e pedicure sono in Toscana tutt'altro che in crisi. Sono 10mila428 - dati Cna - le imprese operanti nel settore “bellezza e del benessere” nella nostra regione. Un settore in crescita, che, riportano gli ultimi dati di Cna Toscana, dal 2012 ad oggi conta 574 imprese in più (+5,8%), per un totale di circa 30mila addetti totali a livello regionale.

L’aumento più consistente riguarderebbe il numero di istituti di bellezza e centri benessere. Il vero 'zoccolo duro' del comparto è però rappresentato dai saloni di parrucchiere, con 7.012 imprese in Toscana, seguono gli istituti di bellezza (2.635 attività), le palestre (321), i centri benessere (301), manicure e pedicure (106).

“La Toscana è al quinto posto fra le regioni italiane in cui le imprese del settore sono più diffuse. E Firenze è l’ottava provincia italiana per crescita in valore assoluto delle imprese del benessere (+144)”, spiega Massimiliano Pieri, portavoce toscano degli acconciatori CNA.

Pieri al tempo stesso denuncia però il “dilagare dell’abusivismo” e la concorrenza sleale di “un acconciatore o un’estetista o una manicure o pedicure invisibile al fisco”, con tutto ciò che ne comporta in fatto di evasione delle tasse e di mancato igiene.