Ceccherini minaccia di ritirarsi dall'Isola: è polemica con Alessia Marcuzzi

Le condizioni metereologiche sono leggermente migliorate su Cayo Paloma, permettendo finalmente lo svolgimento della prima puntata (rimandata lunedì causa maltempo). I naufraghi, però, hanno protestato per le difficili condizioni in cui hanno trascorso la notte, dicendo di sentirsi abbandonati.

Sono stati soprattutto Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini a lamentarsi, facendo spazientire Alessia Marcuzzi. L'attore fiorentino ha addirittura minacciato di volersi ritirare, da lì la polemica in studio. "Chi si vuole ritirare lo dica ora o resti in gara alle condizioni di questo programma", ha tuonato la padrona di casa, sostenuta da Vladimir Luxuria che ha incalzato: "Non siete in albergo, cari naufraghi".

Nessun ritiro alla fine, ma un nuovo arrivo. Giulia Calcaterra ha vinto al televoto contro Desirée Popper e ha raggiunto il resto del gruppo. In nomination Dayane Mello e Samantha De Grenet: sarà una di loro due la prima a lasciare l'Isola lunedì prossimo.