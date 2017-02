Isola dei Famosi: Ceccherini si ritira

Massimo Ceccherini si ritira dall'Isola dei Famosi. Il comico fiorentino, dopo averlo detto più volte, ha deciso di non portare più avanti il gioco. Ceccherini, già protagonista della quarta edizione del programma, aveva più volte minacciato di voler abbandonare il gioco nel corso delle dirette con Alessia Marcuzzi, ritornando però sui suoi passi.



Nel corso del 23° giorno, complice la tensione post-nomination, Massimo ha chiesto di essere squalificato dal gioco e, per dar maggiore rilievo alla richiesta, si è spinto nella zona riservata alla troupe, off-limits per i concorrenti. "Al nostro inviato Stefano Bettarini – scrive in una nota il programma Mediaset - ha dichiarato di essere stanco fisicamente e patire la lontananza dalla moglie, ribadendo il suo desiderio di tornare a casa".



Non finisce qui. Infatti a causa del ritiro del concorrente la sessione di televoto aperta nella puntata di lunedì è stata chiusa e annullata e di conseguenza tutti i voti espressi in questa sessione sono stati annullati. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.