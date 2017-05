"Medici, Masters of Florence", si cercano comparse per la seconda serie

Le riprese per la seconda stagione della serie tv "I Medici, Masters of Florence" si svolgeranno tra settembre, ottobre e novembre.

Il secondo capitolo del progetto Rai Fiction in collaborazione con Lux Vide avrà come protagonista Lorenzo il Magnifico.

La Toscana Film Commission ha pubblicato le modalità per inviare le candidature - aperte per professionisti, attori e comparse toscane - per lavorare sul set nelle province di Siena e Pisa, ma anche a Roma: inviare un'email scrivendo nell'oggetto il ruolo ed il territorio in cui sono disponibili (ad esempio: AIUTO PRODUZIONE SIENA/ROMA ) a prodmedici2@gmail.com.