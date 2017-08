Castello, serie di furti in Via Sestese

I carabinieri hanno denunciato tre uomini, due tunisini di 28 e 20 anni, ed una ferrarese di 27, riteuti responsabili di tre furti avvenuti il gennaio scorso in Via Sestese. I tre, vecchie conoscenze dell’Arma, dopo aver rubato all’interno di un camper avrebbero portato via la targa di un’auto per poi andare a fare rifornimento, con il loro mezzo, presso un distributore di benzina. "Pieno" di carburante non pagato. I carabinieri che intervennero, effettuando il sopralluogo, trovarono elementi che a seguito di attività info-investigativa ha portato all’individuazione dei tre.