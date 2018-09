Castello, la ex Seves riparte con la manifattura: “Nuovo centro di produzione”

Lo stabilimento dove sorgeva la ex Seves, chiusa ormai da diversi anni, è stato acquisito dalla Leo France, azienda attiva nel settore manufatturiero della moda che vi farà nascere un centro di produzione.

“Appena sono entrato nello stabilimento mi è venuto un tuffo al cuore perché ho ricordato quei giorni drammatici del 2009 quando capimmo che non ci sarebbe stato più futuro per la Seves a causa di una decisione non dipendente né dai lavoratori né dal territorio, che ha portato purtroppo a chiudere l’azienda amata e conosciuta in tutto il mondo e trasferire tutto in un altro Paese”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella che oggi ha fatto visita allo stabilimento ex Seves adesso di proprietà della famiglia Pinzauti, titolare dell’azienda Leo France, completamente a conduzione familiare, che produce da oltre quarant’anni bigiotteria e accessori per i più grandi nomi della moda a livello mondiale.

“Oggi, a distanza di quasi 10 anni, sapere che qui rinascerà un centro di produzione di eccellenza nel settore manifatturiero, e in particolare della moda, credo che sia la gioia più grande che possa avere un sindaco - ha affermato Nardella -. Credo sia una grande soddisfazione per la nostra comunità e per il quartiere, a dimostrazione che Firenze è una città che sa affrontare le sfide e sa rialzarsi”.

“Oggi è un grande giorno di festa - ha proseguito - perché quel luogo che era il simbolo dell’abbandono, della sconfitta e di una degenerazione economica di un quartiere diventa uno spazio di futuro e di speranza. Mi auguro che questa realtà imprenditoriale possa essere un esempio per altre aziende”.

“Il quadrante a nord ovest della città può continuare a essere un motore produttivo che si salda a tutta l’area metropolitana nella filiera manifatturiera di qualità - ha concluso il sindaco Nardella -. Mi auguro che in Toscana e in Italia tante altre realtà imprenditoriali possano prendere esempio da Leo France e venire a Firenze ad investire”.