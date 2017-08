Picchia da mesi il padre anziano, arrestato 32enne

Da mesi veniva picchiato dal figlio 32enne, spesso per futili motivi o apparentemente senza motivazione alcuna. L'anziano genitore non aveva però ancora mai voluto denunciare i maltrattamenti, e anche ieri sera, di fronte ai carabinieri, avrebbe voluto fare lo stesso.

I militari sono stati chiamati dal fratello dell'uomo, dopo aver trovato il padre pieno di lividi. “Me li sono fatti cadendo dalle scale”, avrebbe detto l'uomo anche questa volta. I soccorritori del 118 hanno però evidenziato come i segni delle percosse non fossere attribuibili ad una caduta.

Altri parenti hanno poi confermato la grave situazione, con il figlio che ripetutamente picchiava il padre. Il 32enne, siciliano di origine ma residente a Castelfiorentino da tempo, dove si sono svolti i fatti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, pregiudicato, era già stato arrestato dai carabinieri di Certaldo per maltrattamenti ai danni della ex convivente lo scorso febbraio.