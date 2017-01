Castelfiorentino, fuga dopo la sparatoria: 33enne si costituisce 

Dopo dieci giorni di fuga si è costituito ai carabinieri di Empoli il 33enne albanese, Jerevija Nikoll, responsabile della sparatoria avvenuta a Castelfiorentino il 9 gennaio scorso nella quale sono rimasti feriti due cittadini marocchini davanti a un bar pizzeria. Gli inquirenti credono che il 33enne si sia sentito messo alle strette dai militari dell'Arma e abbia quindi preferito presentarsi in caserma. I militari sin da subito, avevano infatti messo in atto una serie di servizi per rintracciarlo. Gli accertamenti effettuati, infatti, facevano pensare che l'uomo non fosse scappato all'estero ma fosse rimasto nascosto nelle vicinanze di Castelfiorentino.

Il soggetto è destinatario di una ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di tentato omicidio e di porto abusivo di armi. Dopo la notifica del provvedimento, l'arrestato è stato portato nella casa circondariale di Sollicciano.



"Il responsabile della sparatoria alla Casa del Popolo - ha scritto il sindaco Alessio Falorni - si è costituito presso i Carabinieri di Empoli. Ringrazio la Prefettura e le Forze dell'Ordine per il lavoro svolto, preziosissimo come sempre. Sono risultati di efficienza come questo che aiutano molto a migliorare la percezione della sicurezza da parte dei cittadini".