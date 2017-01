Castelfiorentino, ubriaco spara con una pistola: due feriti 

Ieri sera, intorno alle 23, un uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco al termine di una lite avvenuta all'esterno di un bar ristoro di Piazza Gramsci a Castelfiorentino. L'uomo, ubriaco, ha colpito alla coscia un suo connazionale e all'addome un cittadino nordafricano: entrambi sono stati ricoverati all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Non rischierebbero la vita. Sul posto sono interventuti i carabinieri. Ricerche in corso per risalire all'uomo che ha sparato.