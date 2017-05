Castelfiorentino: rapina due 23enni e scappa

E’ successo ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria. Un 44enne nigeriano, assieme ad un complice, dopo aver minacciato con un taglierino ed un cacciavite due 23enni gambiani si è fatto consegnare i loro cellulari. Per poi scappare a bordo di una vettura. I carabinieri, acquisite le prime informazioni, si sono messi subito sulle loro tracce riuscendo a rintracciare il 44enne. Quest'ultimo, abitante ad Empoli, è stato trovato in possesso dei due telefoni rubati. Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano. E' accusato di rapina. Indagini in corso per rintracciare il complice.