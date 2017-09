Castelfiorentino, indagato un camionista per la morte della 19enne Sara

Indagato un camionista per l'omicidio stradale di Sara Scimmi, la 19enne trovata morta alle 3 del mattino il 9 settembre scorso sulla strada regionale 429, in località Petrazzi, presso Castelfiorentino. La giovane, dopo essere uscita da una discoteca della zona, fu investita e uccisa da un mezzo pirata, che non si fermò a prestare soccorso.

Ieri i carabinieri di Empoli hanno reso noto che c'è un indagato per la sua uccisione: si tratta di un camionista, residente nel pisano. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui, alla guida di un tir di proprietà di una società di trasporti umbra, ad avere travolto la giovane.

I primi passi nell’indagine sono stati fatti grazie ai video di un’area di servizio, posta nelle vicinanze del luogo del fatto, che ha permesso di vedere, seppur in lontananza, un tir che percorreva la strada regionale in direzione Certaldo.

I carabinieri si misero subito alla ricerca di un simbolo, notato sul telone del rimorchio, girando per ore in tutte le rimesse di mezzi pesanti locali. Successivamente, grazie alle telecamere della Società Autostrade di Firenze Nord, la notte successiva è stato possibile individuare un video dove si notava il mezzo che, a distanza di poche ore dal fatto, aveva fatto ingresso in autostrada tramite un casello toscano.

Con la targa è stato individuato il proprietario, la società umbra, e il conducente. Qualche ora più tardi il mezzo è stato sequestrato e interrogato l’indagato, che ha negato ogni responsabilità.

IL FATTO - 19enne travolta e uccisa da un'auto pirata.