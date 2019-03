Arno: contro il rischio alluvione in arrivo le casse di espansione / FOTO

Sono in dirittura d’arrivo le nuove casse di espansione nel Parco del Mensola. Nel giorno dello sciopero globale per il clima, il sindaco Dario Nardella ha fatto un sopralluogo al cantiere, accompagnato dal Capo del Dipartimento di protezione civile Angelo Borrelli, l'assessore regionale Federica Fratoni, l'assessore Alessia Bettini, il presidente di Bonfica Marco Bottino e presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi.

“La presenza di Borrelli – ha dichiarato il sindaco - è un messaggio chiaro: Firenze deve essere un modello sul fronte della prevenzione del rischio delle alluvioni e della tutela del rischio idrogeologico. Con la Protezione civile, con il Consorzio di bonifica, con l'assessorato all'ambiente e con la Regione Toscana stiamo realizzando il più ambizioso piano mai fatto negli ultimi 50 anni per prevenire esondazioni non soltanto all'altezza del fiume Arno, ma su tutto il reticolo del fiume. Abbiamo fatto di più in cinque anni che dall’alluvione del 1966, e questo grazie a uno straordinario lavoro di squadra”.

“La zona del Mensola ha aggiunto l’assessore all’ambiente Alessia Bettini – diventerà il secondo polmone verde della città dopo il Parco delle Cascine, i lavori sono quasi ultimati e vi metteremo a dimore 1300 nuovi alberi, portando così a 13 mila le piantagioni realizzate nel mandato. Inoltre verrà realizzato un parcheggio che renderà più agevole la sosta per gli abitanti della zona”.

L’intero progetto del Ponte a Mensola è stato illustrato come ‘best practise’ europea: si tratta infatti di un’iniziativa integrata tra obiettivi ambientali a favore dei cittadini per quanto riguarda il parco e gli obiettivi di sicurezza idrogeologici ovvero le vasche di laminazione; si tratta inoltre di un progetto partecipato dalla popolazione e realizzato nei tempi previsti. Durante la conferenza stampa sono stati ricordati tutti gli investimenti per la messa in sicurezza dell’Arno, ovvero quasi 200 milioni di euro tra casse di espansione, adeguamento delle diga e interventi di mitigazione del rischio idraulico.