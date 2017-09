Le Piagge, al 'Casone' di via Osteria 83 appartamenti di housing sociale / FOTO

Sarà ristrutturato e saranno messi sul mercato ad affitto calmierato gli oltre 80 appartamenti di quello che viene comunemente chiamato ‘Casone’ di via dell’Osteria, il grande complesso abitativo non ultimato di oltre 4mila metri quadri nel quartiere delle Piagge, dopo essere ricaduto in una procedura di concordato ed abbandonato da anni. Lo rende noto il Comune di Firenze.

L’intervento sarà reso possibile dall'azione congiunta di diversi soggetti che operano nell'housing sociale, per un investimento di circa 10 milioni di euro, condotta dal Fondo Housing Toscano a valle di un’ attività di analisi e ricerca operata dalla Fondazione CR Firenze che partecipa al Fondo Housing Toscano con una quota di 10 milioni di euro.

L’avvio dei lavori di completamento è previsto per fine anno e l’intervento dovrebbe essere completato in circa 18 mesi, cioè nell'estate del 2019. L’edificio è disposto su quattro piani, è suddiviso in 83 appartamenti di dimensioni diverse, ha un’autorimessa al piano interrato e 17 posti auto esterni. Sarà interamente destinato a locazione convenzionata.

Saranno alloggi ad affitto calmierato rivolti alla cosiddetta ‘fascia grigia’ che si colloca tra gli alloggi Erp e quelli sul mercato. Requisiti di accesso e relativi canoni saranno definiti appena sarà concluso l’accordo per i Patti territoriali.

“Si conclude il recupero dell’immobile, che riconsegnamo alla città con una finalità importante, quella dell’housing sociale – dichiara il sindaco Dario Nardella, presentando il progetto questa mattina in Palazzo Vecchio -. Nel febbraio 2016 abbiamo dato una prima risposta smantellando l’insediamento abusivo, adesso con il cantiere che riparte saniamo definitivamente una situazione di degrado che va avanti da anni”.