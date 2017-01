Casa, via libera alla ristrutturazione di 551 alloggi popolari 

Interventi di manutenzione straordinaria in 551 alloggi di edilizia popolare nell'area fiorentina. Saranno realizzati grazie al via libera concesso dalla Regione all'utilizzo di quasi 2,5 milioni di euro ottenuti attraverso economie e dalla cessione di alloggi popolari.

La normativa regionale prevede che le risorse derivate dalla vendita e dalla gestione del patrimonio di edilizia popolare debbano essere riutilizzate per Piani di reinvestimento che prevedono, previa autorizzazione regionale, ristrutturazioni o nuove costruzioni.

Il Piano di reinvestimento delle risorse relative all'anno 2015 è stato approvato nella seduta della giunta regionale di martedì 17 gennaio. In virtù di questo 2 milioni e 475mila euro saranno destinati a recupero di oltre 500 alloggi, con un significativo miglioramento della qualità della vita per le famiglie assegnatarie.

Le risorse derivano dalla vendita di alloggi Erp per 1 milione e 21mila euro, per 1 milione e 291mila euro dal residuo dei canoni di locazione e infine per 163mila euro dalle economie di precedenti interventi conclusi.

"Facciamo quanto in nostro potere per dare risposte al problema della casa - ha detto l'assessore regionale alla casa Vincenzo Ceccarelli -. In questo caso, grazie al riutilizzo dei proventi della gestione del patrimonio immobiliare pubblico, possiamo consentire, nelle aree dove l'emergenza casa si fa sentire maggiormente, interventi di manutenzione straordinaria per centinaia di alloggi popolari".

Ecco come saranno ripartiti i fondi tra i comuni dell'area fiorentina:

- Firenze, 1.031.861 euro;

- Bagno a Ripoli, 187.387 euro;

- Barberino di Mugello, località Cavallina, 29.019 euro;

- Calenzano, località Carraia, 4.073 euro;

- Campi Bisenzio, 135.720 euro;

- Fiesole, 25.721 euro;

- Figline e Incisa, 34.880 euro;

- Greve in Chianti, 48.194 euro;

- Impruneta, 12.994 euro;

- Lastra a Signa, localià Malmantile, 70.288 euro;

- Londa, 27.747 euro;

- Palazzuolo sul Senio, 12.657 euro;

- Pelago, località S.Francesco, 22.589 euro;

- Pontassieve, località Le Sieci, 102.464euro;

- Reggello, 7.984 euro;

- Rignano sull'Arno, 22.163 euro;

- San Piero a Sieve, 32.818 euro;

- Scandicci, 168.074 euro per via Pacchi e 150.000 euro per via Frazzi;

- Sesto Fiorentino, 236.182 euro;

- Signa, località Crocifisso, 73.820 euro;

- San Casciano in Val di Pesa, 39.148 euro.